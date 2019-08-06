Московские власти разрешили ФСИН и ФСПП бесплатно парковаться в столице

Департамент транспорта Москвы разрешил Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральной службе судебных приставов (ФССП) бесплатно парковать машины в зонах платных парковок. Соответствующий приказ опубликован на сайте мэрии.
Такое право получат автомобили, на которых нанесены опознавательные знаки, цветографическая окраска и указывающие на принадлежность к службам надписи. Парковаться на местах для инвалидов им запрещено.
Напомним, в декабре 2018 года в Росси вступил в силу закон, который разрешил машин скорой помощи, оперативных служб, Следственного комитета, Росгвардии, ФСО и военной полиции парковаться бесплатно. Позднее в перечень были добавлены машины Государственной фельдъегерской службы.
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