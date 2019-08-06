Дональд Трамп нашел причину массовых расстрелов в видеоиграх

Президент США Дональд Трамп и вице-губернатор Техаса Дэн Патрик указали на видеоигры как на одну из причин недавней стрельбы в Техасе и Огайо. После этого акции крупнейших разработчиков видеоигр стали снижаться. Игры не в первый раз становятся объектом критики со стороны американских политиков и предметом исследования психологов. Тем не менее до сих пор нет однозначного ответа на вопрос, влияют ли игры с насилием на психику подростков.

После массовых расстрелов в Техасе и Огайо, когда погиб 31 человек, а пострадали более 40, президент США Дональд Трамп призвал «остановить прославление насилия в обществе», которым занимаются в числе прочего видеоигры. «Сегодня молодежи слишком легко окружить себя культурой, которая пронизана жестокостью. Мы должны остановить или существенно сократить ее влияние, и это должно начаться немедленно»,— сказал господин Трамп.

Вице-губернатор штата Техас Дэн Патрик заявил, что стрелок «исполнял свою мечту солдата "Call of Duty"». В опубликованном стрелком манифесте действительно были упомянуты видеоигры, но не в том контексте. Там было сказано, что не обязательно атаковать сложную цель, чтобы почувствовать себя суперсолдатом.

Заявления господ Трампа и Патрика повлияли на стоимость крупнейших разработчиков видеоигр.

Акции Take Two Interactive снизились на 6,3%, Activision Blizzard — на 6,1%, Electronic Arts — на 4,6%, Zynga — на 3,9%.

Американская ассоциация производителей видеоигр (ESA) в ответ на слова господина Трампа заявила, что видеоигры популярны во всем мире, однако ни в одной другой стране с начала года не было свыше 250 массовых расстрелов. «Более 165 млн американцев наслаждаются видеоиграми, а во всем мире — миллиарды геймеров,— говорится в заявлении ESA.— Тем не менее другие страны не сталкиваются с таким трагическим уровнем насилия, как в США».

Портал IGN.com сравнивает данные других стран, в которых популярны видеоигры, со статистикой по преступлениям с применением оружия. В Великобритании в этом году было всего несколько таких инцидентов, однако в каждом случае жертвой был один человек. В Канаде зафиксировано больше массовых расстрелов, но многие были без жертв. В Японии, самой дружелюбной к играм стране, практически нет массовых расстрелов. Даже с учетом ножевых ранений (в этом году был один случай, когда двое были убиты) количество нападений на душу населения несопоставимо с Соединенными Штатами.

Международная ассоциация разработчиков игр также заявила, что обвинения в адрес видеоигр отвлекают внимание от более серьезных проблем. «Существует огромное количество исследований, в которых утверждается, что нет никаких доказательств связи видеоигр с насилием.— говорится в обращении.— Видеоигры не вызывают насилие, и мы поддерживаем усилия по прекращению распространения этой вводящей в заблуждение информации».

На протяжении десятилетий ученые пытаются доказать связь видеоигр с насилием. В 2011 году Высший суд США заявил, что нет точных доказательств связи агрессивного поведения с видеоиграми. В феврале 2018 года Оксфордский университет опубликовал исследование, в котором также не обнаружил связи между жестокими играми и агрессивным поведением у подростков. Многочисленные исследования годами указывали на домашнее насилие как главный фактор риска, что человек устроит массовый расстрел. В некоторых докладах утверждалось, что видеоигры, наоборот, помогают предотвратить преступления.

Это не первый раз, когда Дональд Трамп обвиняет видеоигры в массовых расстрелах в США. В феврале прошлого года он схожим образом высказался по поводу стрельбы в Паркленде и даже собрал совещание из представителей игровой индустрии, чтобы обсудить «сильное воздействие видеоигр и их связь с агрессией у детей».

Евгений Федуненко