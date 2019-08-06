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Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ   |  купить фото

Курским пчеловодам выплатят 15 млн рублей за гибель насекомых

Курские пчеловоды, среди прочих пострадавшие от массовой гибели пчел из-за использующихся в растениеводстве химикатов, получат компенсацию. На эти цели выделено около 15 млн руб., сообщает пресс-служба администрации Курской области. При этом ущерб от мора пчел в регионе ранее оценивался более чем в 20 млн руб.

Чтобы получить компенсацию, нужно до 8 августа предоставить в комитет АПК Курской области пакет документов, подтверждающих полученный ущерб. На сегодня, по данным чиновников, на получение выплат заявились 244 пчеловода, из них 240 подали полный пакет документов. В департаменте АПК ожидают недостающие документы от четверых пасечников из Курского и Фатежского районов.

Напомним, произошедшие в регионах Черноземья случаи массовой гибели пчел от химикатов затронули сотни фермеров. Местные власти начали самостоятельно разрабатывать способы поддержки пчеловодов — от выплаты компенсаций до создания интернет-ресурсов с информацией о применении химикатов.

Подробнее о способах поддержки пчеловодов — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Валерия Розбот


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