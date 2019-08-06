Умерла нобелевский лауреат Тони Моррисон

Лауреат Нобелевской премии Тони Моррисон умерла в возрасте 88 лет, сообщило Associated Press со ссылкой на издателя Альфреда Кнопфа. Госпожа Моррисон известна романом «Возлюбленная», в котором беглая рабыня хочет спасти от рабства свою дочь.

Она автор романов, рассказов и детских произведений. Последний роман вышел в 2015 году под названием «Боже, храни мое дитя».

Тони Моррисон была первой чернокожей женщиной—лауреатом Нобелевской премии по литературе.