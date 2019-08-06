У петербургского предпринимателя изъяли более 700 литров незаконно продаваемого алкоголя

Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга провела проверку соблюдения требований законодательства о реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции в отношении одного из индивидуальных предпринимателей. По ее итогам было установлено, что бизнесмен осуществлял реализацию алкоголя в нежилом складском помещении на Софийской улице без соответствующих лицензий и документов, подтверждающих качество продукции.

Как сообщили в надзорном ведомстве, из помещения магазина было изъято алкогольной и спиртосодержащей продукции общим объемом более 700 литров. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы направлены в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в городе Тосно Ленинградской области был выявлен подпольный цех по розливу алкогольной продукции. В ходе проведения оперативных мероприятий на месте было изъято 6 тонн незаконного алкоголя.