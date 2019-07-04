В Ленобласти изъяли 6 тонн контрафактного алкоголя

Сотрудники «экономической» полиции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти выявили в городе Тосно подпольный цех по розливу алкогольной продукции. Он был обнаружен в одном из домов по Московскому шоссе. В ходе проведения оперативных мероприятий на месте было изъято 6 тонн спиртосодержащей продукции, несколько емкостей для ее хранения, а также оборудование для розлива. Об этом сообщили в региональном главке.

В рамках расследования полицейские выяснили, что контрафактный алкоголь поставлялся в несколько частных магазинов, где продавался под видом продукции известных брендов, обклеенный поддельными федеральными специальными марками. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Задержаны трое граждан 31, 36 и 39 лет. Указанные лица были доставлены в полицию для разбирательства.