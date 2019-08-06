Суд запросил видеозаписи посещения правозащитниками петербургского СИЗО

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство членов общественной наблюдательной комиссии (ОНК) об истребовании видеозаписей из следственного изолятора (СИЗО) «Кресты», где правозащитники беседуют с фигурантом дела о теракте в метро Аброром Азимовым, а затем их разговор прерывают сотрудники учреждения. Об этом “Ъ” сообщила член ОНК Яна Теплицкая по итогам предварительного заседания.

Суд также удовлетворил ходатайство представителя УФСИН о запросе этих видеозаписей из прокуратуры Санкт-Петербурга, поскольку учреждение направило туда все материалы, которые касались посещения членами ОНК фигуранта уголовного дела о теракте в петербургском метро Аброра Азимова 20 апреля. Рассмотрение дела по существу начнется 28 августа.

Как ранее сообщал “Ъ”, в конце июля члены петербургской ОНК подали иск в суд, требуя признать администрацию СИЗО «Кресты» нарушившей закон «Об общественном контроле». Истцы утверждают, что 20 апреля их беседа с Аброром Азимовым, который тогда рассказывал о своем похищении и пытках в «секретной тюрьме ФСБ», была незаконно прервана.

Позднее аналогичный иск к московскому СИЗО «Лефортово» подал правозащитник Евгений Еникеев из-за прерывания беседы с фигурантом дела о попытке устроить крушение «Сапсана» в 2017 году Фахраджоном Нозимовым.

Марина Царева, Санкт-Петербург