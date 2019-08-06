За три месяца из оборота в Татарстане изъяли 100 поддельных купюр

Во втором квартале текущего года в банковской системе Татарстана выявили 100 поддельных банкнот Банка России и семь фальшивых иностранных денежных знаков – четыре купюры по €500 и три по $100.

Как сообщило отделение Банка России в Татарстане, наибольшее число подделок – 72 – приходится на банкноты номиналом 5 тыс. руб. Кроме того, обнаружены по 12 штук фальшивок достоинством 1 тыс. и 2 тыс. руб., а также две 500-рублевые и одна 100-рублевая купюры.

Напомним, кассир операционного офиса «Казанский» банка «Финансовая корпорация "Открытие"» Наталья Степанова призналась, что по сговору с находящимся в розыске бывшим директором офиса Олег Полях похитила 220 млн руб. путем внесения в кассу банка «муляжей денежных средств» под видом подлинных.

"Ъ-Казань"