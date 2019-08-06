Жена Никиты Белых сообщила о разводе

Супруга бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, Екатерина Белых, сообщила о разводе. По ее словам, причиной стали угрозы, которые стали поступать все чаще из-за ее правозащитной деятельности.

«В связи с многочисленными угрозами, поступающими в последнее время в мой адрес и в адрес моих коллег из White News и Dolgi.ru, мной и Никитой Юрьевичем было принято это сложное решение, чтобы не допустить влияния нашей правозащитной деятельности на его судьбу в заключении»,— написала она в Telegram.

Никита Белых заключил брак с Екатериной Рейферт 14 ноября 2017 года в следственном изоляторе «Матросская Тишина».

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В феврале 2018 года Пресненский районный суд Москвы приговорил господина Белых к восьми годам строгого режима за взятки. По версии следствия, в 2013–2016 годах бывший губернатор получил от бизнесмена Юрия Судгаймера €400 тыс. за покровительство в бизнесе.

Подробнее о деле Никиты Белых читайте в публикации “Ъ”.