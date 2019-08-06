Сбербанк постоит на стриме

Сбербанк готовится запустить собственный стриминговый сервис. Для этого выбрана модель white label — когда существующая площадка делится своей библиотекой и техническими возможностями, а ее клиент развивает новый сервис под своим брендом, пишут «Ведомости». Эту информацию подтвердил “Ъ FM” источник на музыкальном рынке. В качестве вероятного партнера газета называет компанию «Звук».

Но в итоге банку все равно придется конкурировать с существующими в России сервисами, а это будет непросто, считает музыкальный критик “Ъ” Борис Барабанов: «В принципе сейчас все крупные коммуникационные компании и банки, предоставляющие услуги для рядового пользователя, пытаются создавать вещи, с которыми можно обращаться к молодежи, в частности, свой музыкальный фестиваль, большие модные мероприятия.

Это упрощает общение с молодой аудиторией.

У Сбербанка, насколько я знаю, не было до сих пор какого-то своего профильного мероприятия, хотя они много чего спонсируют. В данном случае они выбрали стриминговый сервис. Но все же конкуренция в этом сегменте высокая, так как на рынке присутствуют и крупные западные игроки, и отечественные — это, прежде всего, Apple Music, “Яндекс. Музыка”, “ВКонтакте”. Скорее всего, Сбербанк создаст либо какой-то более удобный сервис, чем те, которые уже существуют, либо понизит цены. Я не уверен в том, что это правильное направление и что кредитной организации удастся предложить нечто более доступное».

Источник “Ъ FM” среди игроков рынка, знакомый с ходом переговоров, рассказал, что Сбербанк больше заинтересован в партнерстве по этой модели с «Яндекс. Музыкой». Хотя на деле, кто именно предоставит библиотеку, не так важно, поскольку почти у всех она одинаковая, подчеркнул собеседник. Так что вопрос только в узнаваемости бренда и маркетинговом успехе партнерства. С этой точки зрения «Яндекс» в разы привлекательнее, добавил источник. Впрочем, Сбербанку не так важно, чтобы его стриминговый сервис стал коммерчески успешным, главная цель — это привлечение новых клиентов к основным продуктам, говорит главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов: «Стриминг для крупных корпораций не является бизнесом в прямом понимании этого слова, никакой прибыли от него быть не может. Ни один сервис в мире в качестве самостоятельной компании не является прибыльным, более того, ни один не вернул инвестиции, перспективы его очень туманны и сомнительны.

Поэтому он используется крупными корпорациями для привлечения внимания населения к основным продуктам.

Люди в принципе очень падки на такие вещи, как музыка, тем более, если это либо бесплатно, либо стоит недорого. Другой вопрос, что конкуренция в данном случае идет не между стриминговыми компаниями, а между крупными корпорациями, которые владеют ими. Соответственно, если Сбербанк имеет сейчас достаточно серьезный вес в России, то вне всякого сомнения стриминг тоже будет интересен публике».

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Аудитория платных подписчиков работающих в России стриминговых сервисов — более 5 млн человек, пишут «Ведомости». Доход от этого рынка за прошлый год вырос почти в два раза, практически добравшись до 5 млрд руб.

Глеб Силко