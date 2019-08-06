Администрация Нижнего Новгорода банкротит ритуальную компанию «Динго»

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода подал арбитражный иск о банкротстве сети ритуальных салонов «Динго», следует из судебной картотеки.

Заседание по рассмотрению обоснованности заявления о банкротстве назначено на 17 сентября, сумма исковых требований – 2,4 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Динго» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 1994 году и перерегистрировано в 2002 году с уставным капиталом 771,4 тыс. руб. 100% долей владеет генеральный директор Екатерина Орлова. Основной вид деятельности – отделочные строительные работы. Выручка компании в 2017 году составила 7,6 млн руб. при 596 тыс. руб. чистой прибыли. Отчетность 2018 года не представлена. По данным сайта компании, «Динго» владеет сетью из 60 ритуальных салонов в Нижнем Новгороде и Нижегородской области.

Как следует из истории изменений ЕГРЮЛ, в 2002-2006 годах собственником и гендиректором ОО «Динго» был экс-депутат городской думы Нижнего Новгорода Николай Ингликов. Сейчас его судят по обвинению в получении взяток от смотрителей Бугровского и Новосормовского кладбищ. Эти средства, по версии следствия, шли на благоустройство городских погостов.

Владимир Зубарев