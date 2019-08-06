Видовые характеристики как особое преимущество

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает о средней ставке аренды в столичном квартале небоскребов.

Принцип «чем выше, тем дороже» прочно утвердился на рынке недвижимости. Видовые характеристики продаются и покупаются как особые преимущества проектов. И в этом случае вполне объяснимо, что на рынке высокобюджетной аренды средняя ставка в деловом квартале «Москва-Сити» одна из самых высоких в столице. По мнению генерального директора самого высокого небоскреба «Башня Федерация» Михаила Смирнова, популярность квартала среди российских и иностранных арендаторов и покупателей элитного жилья со временем только возрастает: «Интерес к “Сити” и, в частности, к “Башне Федерация” проявляют абсолютно разные люди. Кому-то нравится жить на высоте, кому-то нравится жить в престижном месте, кому-то иметь под рукой всю инфраструктуру. В “Сити” можно найти абсолютно все, что нужно для жизни и для работы. Поэтому на сегодняшний день апартаменты в аренду в “Сити” являются очень востребованными».

Средняя арендная ставка в «Сити» сегодня сопоставима с самым дорогим районом Москвы, Арбатом, возле метро «Кропоткинская», и составляет, по данным аналитиков Savills, около 400 тыс. руб. в месяц. Стоит отметить, что и выбор объектов для аренды в «Москва-Сити» становится все более разнообразным с точки зрения количества комнат, площадей и бюджетов, и это также привлекает потенциальных арендаторов.

Более трети предложений аренды жилья в «Сити» сегодня находятся в диапазоне от 300 до 500 тыс. руб. за объект в месяц. Преобладают двух- и трехкомнатные варианты. А вот подобрать в аренду небольшой апартамент, студию, будет проблематично — их количество здесь крайне ограниченно. Всего сегодня в «Сити» представлено около 100 апартаментов для аренды.