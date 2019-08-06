Рустам Минниханов в понедельник работал с документами – аппарат президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов вчера работал с документами, провел аппаратное совещание и несколько рабочих встреч. Об этом «Ъ-Казань» сообщил заместитель руководителя пресс-службы главы республики Лаззат Хайдаров, комментируя сообщение о том, что господин Минниханов задержался в отпуске.

Представитель Казанского кремля отметил, что все мероприятия президента Татарстана 5 августа были не публичными и не освещались в прессе.

Как сообщал «Ъ-Казань», отпуск главы республики, согласно распоряжению от 19 июля 2019 года (Р№259), должен был длиться по 3 августа. На официальном сайте президента Татарстана план его мероприятий на текущую неделю начинается со вторника.

"Ъ-Казань"