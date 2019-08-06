Рустам Минниханов задержался в отпуске

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня, 6 августа, приступил к работе после отпуска, начавшегося 20 июля.

Как сообщал «Ъ-Казань», отпуск главы республики, согласно распоряжению от 19 июля 2019 года (Р№259), должен был длиться по 3 августа. Однако господин Минниханов в первый после выходных рабочий день – 5 августа – на службе замечен не был. На официальном сайте президента Татарстана план его мероприятий на текущую неделю начинается со вторника.

Сегодня он провел встречу с генконсулом Республики Казахстан в Казани Жанболатом Мурзалиным. Также он участвовал в пленарном заседании первой стратегической сессии АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

"Ъ-Казань"