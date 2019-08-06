В Удмуртии зарегистрировали 212 кандидатов на допвыборы в представительные органы

В Удмуртии завершили регистрацию кандидатов на дополнительные выборы в депутаты госсовета региона по Центральному и Молодежному одномандатным избирательным округам, а также на допвыборы депутатов представительных органов в семи муниципалитетах и 20 поселениях. Единый день голосования состоится 8 сентября, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Кроме того, в этот день состоятся основные выборы депутатов совета депутатов МО «Октябрьское» в Завьяловском районе.

Всего было выдвинуто 224 кандидата, из них 192 от политических партий и 32 самовыдвиженца. Регистрацию прошли 212 кандидатов, восемь из них по госсовету Удмуртии — все они были выдвинуты партиями. Один кандидат выбыл по заявлению, 11 кандидатам отказали в регистрации.

Ранее сообщалось, что в список потенциальных кандидатов в депутаты на допвыборы в госсовет вошли восемь человек: Ия Боронина и Константин Виноградов от партии «Справедливая Россия», Николай Кокорин и Надежда Онищенко, представляющие «Единую Россию», Сергей Васильев и Алексей Кузнецов от ЛДПР, а также Сергей Иванов и Ольга Клецкина от КПРФ. Госпожа Боронина изначально была самовыдвиженцем, но затем решила выдвигаться от партии.