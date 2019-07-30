В Удмуртии сформирован список потенциальных кандидатов на допвыборы в депутаты госсовета

В Удмуртии завершилась подача документов для выдвижения кандидатов в депутаты госсовета республики. Дополнительные выборы в региональный парламент пройдут 8 сентября 2019 года по Центральному и Молодежному одномандатным избирательным округам. Об этом “Ъ-Удмуртия” рассказал секретарь ЦИК республики Олег Пырегов.

В список потенциальных кандидатов в депутаты на допвыборы в госсовет вошли восемь человек: Ия Боронина и Константин Виноградов от партии «Справедливая Россия», Николай Кокорин и Надежда Онищенко, представляющие «Единую Россию», Сергей Васильев и Алексей Кузнецов от ЛДПР, а также Сергей Иванов и Ольга Клецкина от КПРФ. Госпожа Боронина изначально была самовыдвиженцем, но затем решила выдвигаться от партии. «Сейчас дается 10 дней на проверку документов кандидатов. В течение этих дней они должны быть зарегистрированы, ну или им откажут в регистрации, если есть причины»,— добавил господин Пырегов.

Также в перечень потенциальных кандидатов входил Айдар Шаймарданов, выдвинутый от партии ПАРНАС. «Он не представил подписи и выбывает из этой гонки. Остальные в ней остаются»,— отметил секретарь ЦИК.