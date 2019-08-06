МО «Невский округ» в качестве и.о. возглавил Павел Коньков

Исполняющим обязанности главы МО «Невский округ» в Петербурге по решению совета округа назначен Павел Коньков, ранее занимавший пост заместителя главы муниципального образования. Основной своей задачей в новой должности господин Коньков видит благоустройство вверенной ему территории. Об этом сообщает АБН.

“Ъ-СПб” писал, что предыдущий глава МО «Невский округ» Алексей Самойленко сложил с себя полномочия после того, как за такое решение проголосовали 14 из 17 местных депутатов. Ранее было установлено, что господин Самойленко осуществляет предпринимательскую деятельность, являясь совладельцем компании ООО «Поликерамика», что нарушает федеральное законодательство. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов просил муниципальных депутатов прекратить полномочия Алексея Самойленко по причине «неисполнения обязанностей», установленных законом «О противодействии коррупции».