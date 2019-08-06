Данные о репутации участников финрынка можно узнать через портал госуслуг

Центробанк начал раскрывать информацию о деловой репутации физлиц и их праве работать на финансовом рынке. Получить эти сведения теперь можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг, сообщает пресс-служба регулятора.

Раньше нужно было направлять в ЦБ письменный запрос, ответ на который предоставлялся только на бумажном носителе. Теперь же для получения информации можно сделать запрос на сайте госуслуг на странице под названием «Сведения о наличии заявителя в базах данных о деловой репутации». Ответ ЦБ будет сформирован автоматически. Также в отдельном разделе предоставляются «сведения об участнике финансового рынка».

Ранее регулятор заявил о намерении заставить банки сократить черные списки клиентов. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, существующие стоп-листы нужно тщательно изучить и оставить там только явных нарушителей. Кроме того, регулятор хочет пересмотреть критерии, по которым клиентов вносят в реестр неблагонадежных.

Подробности — в публикации “Ъ FM” «Банки пересмотрят черные списки клиентов».