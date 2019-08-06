Зарубежные СМИ: Каких шагов ждать от России и США после прекращения ДРСМД?

Договор о ракетах средней и меньшей дальности между Россией и США перестал действовать 2 августа. Он запрещал разрабатывать, производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью полета до 5,5 тыс. км. Западные журналисты рассуждают, каких шагов теперь ждать от России и США и будет ли новая холодная война. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Коммерсантъ FM”.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности умер — ему было 32 года. И от этого мир не станет лучше, считают обозреватели Forbes. Журналисты вспоминают, что когда экономика России оправилась после распада Советского Союза, Владимир Путин представил новую крылатую ракету наземного базирования, которая явно не соответствовала договору. Но зачем? Возможно, он хотел дать отпор расширению НАТО.

Америка может проиграть настоящую войну против России, отмечают обозреватели The New York Times. Дело в том, что пока Соединенные Штаты соблюдали условия договора, Россия нарушала его и выпустила более 100 запрещенных ракет средней дальности. А Китай, который никогда не был связан с договором, выставил тысячи — с обычными и ядерными боеголовками. А у Соединенных Штатов сейчас таких нет.

Но США уже ищут новые площадки для размещения ракет. Так, в минувшие выходные министр обороны США заявил, что «хотел бы» разместить их в Азии, а еще в Австралии, цитирует Марка Эспера Fox News. На что в Канберре ответили, что страна не станет базой для ракет.

В то же время в США знают, что будет трудно найти союзников в Азии, которые были бы готовы «подставить плечо» и послужить стартовой площадкой для ракет, пишет The Age. К тому же развернуть вооружение, например, в Южной Корее, близкой к Китаю, будет гораздо большей провокацией. Издание добавляет, что принятие быстрых решений о создании ядерного оружия может только разрушить достигнутое мировое единство и начать битву, в которой не будет победителей.