Владимир Бортко призвал ЦИК РФ не допустить создания избирательных участков за пределами Петербурга

Кандидат в губернаторы Петербурга Владимир Бортко обратился в главе ЦИК РФ Элле Памфиловой с просьбой не открывать избирательные участки вне пределов города во время выборов главы Санкт-Петербурга и муниципальных депутатов.

Господин Бортко считает, что выборы должны производиться только на участках, оборудованных камерами видеофиксации и другими средствами контроля, в присутствии наблюдателей, сообщает «Интерфакс». «Неясно, как будет обеспечен доступ наших наблюдателей, кто сможет установить видеофиксацию на участках, кто будет доставлять наблюдателей и обеспечивать их транспортом, горячим питанием, местами для отдыха», — заявил кандидат.

Напомним, что ранее председатель ЦИК рекомендовала петербургскому избиркому (ГИК) отказаться от создания избирательных участков на территории Псковской области, при этом возможное открытие избирательных участков в Ленинградской области сильной критики в ЦИК не вызвало.