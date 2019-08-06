Глава Кузбасса: подземный пожар в Киселевске возник из-за мусора

Причиной подземного возгорания в городе Киселевске на юге Кемеровской области оказалось многолетнее скопление мусора на территории одного из бывших угольных разрезов. Об этом заявил губернатор Сергей Цивилев на конференции, посвященной 300-летию региона.

«Там годами складировали мусор, туда сбрасывали золу. Мы вывезли оттуда все отходы, на глубине 20 м увидели остаточное возгорание. Выполнен проект, идет тушение»,— сказал Сергей Цивилев. По словам губернатора, там «гореть нечему», а на полную ликвидацию возгорания потребуется месяц. Глава региона добавил, что по результатам замеров подземный пожар не повлиял на состояние жилья местных жителей (в районе возгорания расположены 75 домов, в которых живут 95 семей).

Как сообщалось ранее, в июне жители Киселевска попросили убежища в Канаде из-за экологического бедствия. Управление СКР по Кемеровской области заявляло, что проводит проверку по факту подземного пожара.

Подробности — в материале “Ъ” «Жители Кузбасса готовы сбежать от экологической обстановки в Канаду»

Юрий Зуев