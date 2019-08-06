Коломойский рассказал о переговорах с Соловьевым о работе на украинском канале

Телеведущий «России-1» Владимир Соловьев мог стать ведущим авторской программы на украинском телеканале «1+1», рассказал бизнесмен Игорь Коломойский в интервью РБК. По словам украинского олигарха, «1+1» вел переговоры с господином Соловьевым в тот момент, когда у телеведущего возникли проблемы с работой в России. Сам Владимир Соловьев информацию о предложении работы на украинском телевидении и «трудностях в России» отрицает.

Игорь Коломойский владеет крупнейшим в Украине медахолдингом «1+1 Медиа», в который входит телеканал «1+1». В 2019 году журнал Forbes оценил состояние украинского бизнесмена в $1 млрд.

«Он (Соловьев.— “Ъ”) в одно время переехал в Израиль, в 2011 или 2012 году, когда у него были какие-то неприятности в России. И он достаточно серьезно об этом думал. У нас с ним готовилось даже подписание контракта и уже “даже обсуждали финансовые вопросы”»,— сказал господин Коломойский изданию.

При этом украинский бизнесмен высоко оценил профессиональные навыки российского телеведущего: «Если (оценивать.— “Ъ”) с точки зрения пропагандиста, то он номер один».

Владимир Соловьев заявил РБК, что никаких личных встреч по вопросу работы на «1+1» у него не было.

Согласно опросу «Левада-центра», среди своих коллег телеведущий Владимир Соловьев (23%) вызывает наибольшее доверие у россиян. Занявший второе место рейтинга Андрей Малахов (11%) отстает от господина Соловьева практически в два раза.

В 2017 году Фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального сообщил о наличии у Владимира Соловьева виллы и вида на жительство в Италии. Телеведущий подтвердил информацию фонда, но отметил, что наличие вида на жительство не дает ему право на итальянское гражданство.