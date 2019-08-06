«Новая лимитированная серия однозначно адресована коллекционерам»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает об изменениях в часах марки A. Lange & Sohne, которые потребовали долгой и кропотливой работы.

24 октября 1994 года была представлена первая коллекция возрожденного A. Lange & Sohne. Модель к 25-летнему юбилею представили в январе, в дни женевского Салона высокого часового искусства. Это была лимитированная, 250 экземпляров, серия Lange 1. Но одной специальной моделью решили не ограничиваться, более того, придумали оригинальную концепцию: 24 числа каждого месяца что-то представлять.

Самая «свежая» новинка, представленная 24 июля,— новые Grand Lange 1 «25 Anniversary». В корпусе из белого золота с синими деталями выпустили 25 экземпляров. Grand Lange 1 был выпущен в 2012 году. Главное его отличие от Lange 1 — корпус увеличенных размеров. Если совсем точно, циферблат их больше на 2,5 мм. Как говорят создатели, отличие это сразу и не заметишь, надо двое часов положить рядом. Но при этом такое незначительное, казалось бы, изменение для часового дела — долгая и кропотливая работа. Ведь нельзя просто взять и пропорционально увеличить все элементы. Надо было, например, сделать так, чтобы на асимметричном циферблате окно даты не перекрывалось индикатором запаса хода, а для этого немного сместить к периферии оси стрелок. А это, в свою очередь, потребовало создания специального механизма, предназначенного для Grand Lange 1. Так появился калибр L095.1 диаметром 34,1 мм. Корпус Grand Lange 1 хоть и больше корпуса Lange 1, но он тоньше. А вот запас хода одинаков — 72 часа.

Новая «лимитка» однозначно адресована коллекционерам. Среди них немало любителей изящных решений саксонского бренда. Более того, есть коллекционеры, собирающие именно Lange.