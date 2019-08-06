В «Адаманте» подтвердили намерение построить бизнес-центр у «Варшавского экспресса»

Холдинг «Адамант» подтвердил, что намерен построить новый деловой центр площадью 46 тыс. кв. м на участке между Варшавским проездом и Парфеновской улицей в Петербурге — в непосредственной близости от действующего ТРК «Варшавский экспресс». Объем инвестиций в проект в «Адаманте» не раскрыли, заметив лишь, что он «соответствует текущей экономической ситуации на рынке», сообщает АБН.

Напомним, ранее “Ъ-СПб” писал, что Госстройнадзор выдал разрешение на строительство данного объекта. Разрешение выдано ООО «Развитие» и ООО «Радуга», которые связывают с холдингом «Адамант». Именно эта компания также владеет ТРК «Варшавский экспресс».