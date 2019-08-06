Расписание «Аэрокспрессов» в Шереметьево изменится 7–11 августа

С 7 по 11 августа изменится расписание «Аэроэкспрессов» в аэропорт Шереметьево и обратно, а также некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений. Изменения в расписании связаны с ремонтными работами, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
О том, почему «Аэроэкспресс» под давлением такси отстает по росту пассажиропотока, читайте в материале “Ъ” «“Аэроэкспресс” не успевает за аэропортами».
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