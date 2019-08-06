Расписание «Аэрокспрессов» в Шереметьево изменится 7–11 августа

С 7 по 11 августа изменится расписание «Аэроэкспрессов» в аэропорт Шереметьево и обратно, а также некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений. Изменения в расписании связаны с ремонтными работами, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

В ночь с 7-го на 8-е, с 8-го на 9-е, а также с 11:50 10 августа до 14:40 11 августа — отмена части «Аэроэкспрессов», курсирующих между Москвой и аэропортом Шереметьево.

С 7 на 8 августа с 22:40 до 6:40, а также 8 и 9 августа с 10:30 до 16:30 — отмена части пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений.

О том, почему «Аэроэкспресс» под давлением такси отстает по росту пассажиропотока, читайте в материале “Ъ” «“Аэроэкспресс” не успевает за аэропортами».