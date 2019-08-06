Первый этап рекультивации полигона «Новоселки» завершат к осени 2020 года

Первый этап рекультивации полигона «Новоселки» в Петербурге — укрытие территории будет полностью завершено к сентябрю 2020 года. Об этом заявил врио губернатора города Александр Беглов.

По его словам, в прошлом году а эти цели из бюджета было выделено 157 млн руб., в текущем — еще 300 млн руб. В 2020 году на завершение работ из горбюджета поступит еще 300 млн руб. «Это первый этап, технический этап, который завершится полностью укрытием всех мусорных зон полигона», — пояснил врио губернатора.

Как сообщает «Интерфакс», ко второму, биологическому, этапу рекультивации специалисты приступят в 2021 году.

Добавим, что полигон расположен в северной части Петербурга и занимает площадь более 83га. Работы по его рекультивации начались в 2018 году.