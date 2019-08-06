В уральском селе из-за дождей подтоплен низководный мост

Из-за сильных дождей в Свердловской области временно приостановлено автотранспортное сообщение с селом Кумарьинское (Туринский городской округ) из-за подтопления низководного моста через реку Тура. Об этом говорится в сообщении свердловского управления МЧС.

В селе Кумарьинское в восьми жилых домах проживают 13 человек. Из села круглосуточно работает лодочная переправа, для перевозки используется катер на пять посадочных мест. «Старосты сел Кумарьинское и Жуковское следят за ситуацией и находятся на постоянной связи с дежурно-диспетчерской службой»,— рассказали в МЧС. По данным ведомства, в Свердловской области подтопления населенных пунктов нет и не прогнозируется.

Ранее сообщалось, что 6 августа в Свердловской области вновь ожидаются очень сильные дожди с порывистым ветром до 23-35 м/с. Дождливая погода сохраняется в регионе уже третью неделю.