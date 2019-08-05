На Урале вновь продлено штормовое предупреждение

6 августа в Свердловской области вновь ожидаются очень сильные дожди с порывистым ветром до 23-35 м/с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления МЧС.

«Спасатели призывают свердловчан не пренебрегать мерами безопасности. В период непогоды не планировать дальних поездок и походов, по мере возможности ограничить пребывание на улице. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра»,— предупредили в ведомстве.

Дождливая погода сохраняется в Свердловской области уже третью неделю. По прогнозам синоптиков, до середины недели днем температура будет меняться от +13 до +23. Ночью — от +7 до +15. Ветер с порывами до 20 м/с, говорится в сообщении уральского Гидрометцентра. В Екатеринбурге также ожидаются дожди. Днем — от +16 до +23. Ночью — от +9 до +15. Ветер порывистый 15-18 м/с.