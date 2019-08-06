Запущенный с Байконура «Протон-М» Минобороны РФ выведен на орбиту

Ракета-носитель «Протон-М», стартовавшая сегодня ночь, 6 августа, с космодрома Байконур, успешно выведена на орбиту, сообщили информагентствам в Министерстве обороны.

«Ракета-носитель тяжелого класса "Протон-М" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России»,— сказали в ведомстве (цитата по «РИА Новости»).

Ранее четыре спутника, запущенные с космодрома Плесецк ракетой-носителем «Союз-2.1В» с блоком выведения «Волга», были приняты на управление наземными средствами. В Минобороны рассказали, что аппараты предназначены в том числе для юстировки радиолокационных средств ВКС.

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