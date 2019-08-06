Смертность от туберкулеза на Урале снизилась на 12,8%

За шесть месяцев 2019 года в Свердловской области снизилась смертность от туберкулеза, говорится в сообщении регионального министерства здравоохранения. Сообщается, что снижение смертности составило 12,8% (4,6 случаев на 100 тыс. населения), это 24 сохраненные жизни. Заболеваемость снизилась на 7% и составила 33,4 случая на 100 тыс. человек. Количество заболевших за данный временной отрезок сократилось на 114 человек, сообщили в министерстве.

По словам главного врача свердловского противотуберкулезного диспансера Ирины Лихачевой, улучшение показателей связаны с проведением профилактических работ. «В первом полугодии только передвижными бригадами рентгено-диагностического отделения диспансера проведено более 81 тыс. исследований, осмотрено более 68,3 тыс. человек, включая подростков в возрасте 15-17 лет»,— рассказали в пресс-службе.

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