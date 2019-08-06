«Вопрос управляемости новой правящей команды на Украине актуален и для Москвы»

Возвращение Донбасса и Крыма в состав Украины не решается законом, нужны санкции и дипломатия, заявил лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в интервью “Ъ”. Он подчеркнул, что у украинской стороны есть желание закончить войну, но, по словам Разумкова, оно присутствует не у всех участников процесса. Такие заявления лидер правящей партии сделал на специальном тренинге. Всю прошлую неделю 254 новых депутата украинской Рады от партии «Слуга народа» проходили обучение в городе Трускавец. Обозреватель “Ъ” Максим Юсин задумался, сможет ли команда президента Зеленского создать реальное парламентское большинство и не допустить раскола в Раде.

На Украине завершился небывалый эксперимент, за которым с упоением наблюдала вся страна. Депутаты, избранные в Верховную раду от новой партии власти «Слуга народа», целую неделю проходили инструктаж в отеле Rixos в городе Трускавец Львовской области. Если изучить поименный список людей, которые уже в ближайшее время получат депутатские мандаты, становится понятно, почему у членов команды Владимира Зеленского появилась столь новаторская идея — провести для них специальный тренинг, своего рода погружение в большую политику.

Дело в том, что никто из 254 народных избранников от «Слуги народа» прежде депутатом Рады не работал — это было обязательное требование при формировании списка. Да и элементарных знаний во многих областях им тоже пока не хватает — это ни для кого не секрет. Перед Владимиром Зеленским, его президентским офисом и партийным руководством стоит сложнейшая задача: как добиться того, чтобы парламентская фракция, которая на бумаге смотрится столь внушительно, смогла на деле стать сплоченной и дисциплинированной политической силой? Какое-то время она, конечно, ей останется. Можно не сомневаться, что за все ключевые назначения в руководстве парламента, в правительстве, во главе комитетов и комиссий Верховной рады депутаты от «Слуги народа» проголосуют слаженно, как по команде. А вот что будет потом — через полгода, через год? Не попытаются ли олигархи, теневые игроки, стоящие за Зеленским и его политической силой, растащить президентское большинство, создать свои группы влияния?

Украинские эксперты уже приводят списки новых депутатов, ориентирующихся на Игоря Коломойского, Виктора Пинчука, Арсена Авакова, других «тяжеловесов». Ходят слухи, что богатейший человек Украины — Ринат Ахметов — будет пытаться купить лояльность части депутатов, избранных от «Слуги народа», но в мажоритарных округах. То есть, строго говоря, они не обязаны соблюдать партийную дисциплину, а механизма их отзыва, лишения мандата за «неправильное голосование» не существует. Все эти нюансы проявятся (или не проявятся) в момент, когда депутатам надо будет принимать жизненно важные для многих олигархов законы, голосовать за бюджет, за приватизацию земли и тому подобное. Вот тогда-то и станет понятно, сохранила ли фракция «Слуги народа» изначальное единство или раскололась на «группы по интересам».

Вопрос управляемости новой правящей команды на Украине актуален и для Москвы. Если с помощью западных посредников удастся добиться продвижения в деле урегулирования в Донбассе, необходимые для этого законы должны приниматься опять-таки в Верховной раде. При этом некоторые избранные в ее состав депутаты от «Слуги народа» известны своими радикальными взглядами — тот же бывший генконсул в Стамбуле Богдан Яременко, которого прочат на пост главы парламентского комитета по международным делам, по своей идеологии гораздо ближе к националистам из «Свободы», чем к президенту Зеленскому.

И пока нет уверенности, что, когда дойдет до принятия в парламенте документов об амнистии участников вооруженных формирований или об особом статусе Донбасса, эти люди подчинятся партийной дисциплине и наступят на горло собственной «патриотической песне».

Впрочем, давайте не опережать события. До сегодняшнего дня все задачи, которые ставила перед собой команда Зеленского, она блестяще решала. Даже, казалось бы, невыполнимые: и победа с разгромным счетом на президентских выборах, и однопартийное большинство по итогам выборов парламентских. Сейчас главная задача — сделать это большинство работающим и эффективным. От того, удастся ли ее выполнить, во многом зависит успех президентства Владимира Зеленского.