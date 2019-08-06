Югра направит специалистов для борьбы с пожарами лесах Иркутской области

Пожарные Ханты-Мансийского автономного округа — Югры примут участие в борьбе с лесными пожарами в Иркутской области, сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона. «Губернатором Натальей Комаровой принято решение об оказании помощи в тушении лесных пожаров в Иркутской области. С такой просьбой к главе региона обратилось областное руководство»,— говорится в сообщении.

По словам директора ханты-мансийской базы авиалесоохраны Ивана Шевцова, сегодня ночным рейсом в Иркутскую область отправятся 54 специалиста. «Мы направляем 21 человека из Лугового, 23 — из Советского, шесть человек из Нягани, два летчика-наблюдателя из Нижневартовска и Ханты-Мансийска и еще два специалиста Ханты-Мансийской авиабазы»,— рассказал он.

Лесные пожары начались в России в июле. Самая сложная обстановка — в Иркутской области, Красноярском крае, Республике Саха (Якутия) и Республике Бурятия. По состоянию на 4 августа огнем было охвачено 2,935 млн га. По прогнозу Гидрометцентра, в ближайшие дни пожароопасная ситуация в Сибири сохранится. По данным МЧС, на вторник площадь лесных пожаров в Иркутской области составляет более 650 тыс. га, в Красноярском крае, сообщает минлесхоз региона, в труднодоступных территориях пожары бушуют на площади 767,7 тыс. га.

Подробнее о ситуации с пожарами — в материале “Ъ” «Тушению пожаров подыскивают плательщиков»