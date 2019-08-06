Губернатор назвал сроки проектирования метро в Ростове

Проектирование метро в Ростове должно начаться к середине следующего года и завершиться в течение двух лет. Об этом губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал в эфире телеканала «Дон 24».

«Состоялось несколько рабочих встреч. Сейчас начата работа по подготовке предпроектных решений. Задача - выйти на эти решения к середине 2020 года. На разработку самого проекта уйдет не менее двух лет», - сказал господин Голубев.

Ранее директор департамента транспорта города Христофор Ермашов назвал строительство метро в Ростове «в классическом его понимании» нецелесообразным. Департамент сосредоточен на развитии рельсового пассажирского транспорта — скоростного трамвая. Подрядчика для проектирования системы таких трамваев выберут в конце этого года.

Дарья Голякова