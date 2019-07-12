Проектирование скоростного трамвая в Ростове начнется в 2020 году

В Ростове планируют начать проектирование системы скоростных трамваев, сообщает rostof.ru со ссылкой на директора департамента транспорта города Христофора Ермашова.

«Метро, в его классическом понимании, в Ростове нецелесообразно. Мы сосредоточились на развитии рельсового пассажирского транспорта», - передает издание слова господина Ермашова.

До конца этого года для проектирования системы трамваев выберут подрядчика. Трамваи могут быть как наземными, таки и подземными или надземными.

Дарья Голякова