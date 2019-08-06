Генконсул США заявил о непричастности Вашингтона к протестам в Екатеринбурге

Американская администрация не связана с екатеринбургскими акциями протеста, которые прошли в мае против строительства храма святой Екатерины в центре города, заявил генеральный консул США в Екатеринбурге Пол Картер в эфире «Эхо Москвы» в Екатеринбурге.

«Что касается вот этого вопроса насчет храма, сквера, могу уверить, хотя многие люди действительно думают, что все это, конечно, раздувалось Соединенными Штатами, могу абсолютно точно заверить, что ни консульство, ни американцы, ни американское правительство никак вообще к этому никакого отношения не имели»,— сказал генконсул, подчеркнув, что строительство храма касается только россиян.

Протестные акции против строительсва храма Святой Екатерины в городском севере проходили с 13 по 16 мая. За это время около 100 человек были задержаны полицией. 30 их них арестовали, несколько человек получили штрафы от 10 тыс. до 15 тыс. руб. Власти Свердловской области обратили внимание на требования участников протестов после того, как президент России Владимир Путин предложил провести опрос о выборе места под строительство храма. В итоге 16 июня Екатеринбургская епархия РПЦ отказалась от строительства в сквере. В середине сентября в городе пройдет опрос о месте строительства храма. Предложены две площадки: на улице Фурманова и на улице Горького (территория бывшего приборостроительного завода). Стройка начнется не раньше конца 2020 года.

Подробнее о подготовке опроса — в публикации “Ъ” «Общественное мнение остается под опросом»