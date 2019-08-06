Власти Москвы не планируют вывозить мусор по воде или железной дороге

Власти Москвы не намерены отправлять коммунальные отходы в регионы по воде или железной дороге, заявил в интервью ТАСС директор столичного департамента ЖКХ Александр Соловьев. Он сказал, что мусор по-прежнему будут вывозить на автомобилях. Этот подход он назвал «правильным» и «достаточно взвешенным».

При этом он уточнил, что, согласно российскому законодательству, брикетированные твердые коммунальные отходы также можно перевозить железнодорожным и водным транспортом. «Что будет через несколько лет, сложно предположить, но пока мы не собираемся использовать упомянутые виды транспорта»,— добавил господин Соловьев.

Напомним, к конца 2019 года Москва перейдет на раздельный сбор мусора. К этому сроку в каждом дворе должен появиться дополнительный контейнер для вторсырья — пластика, стекла, бумаги, картона и металлических банок. Такого мусора в Москве может набраться до 47%. Контейнеры во дворах могут обойтись в 0,5 млрд руб., а вывоз вторсырья из них — в 1,8 млрд в год.

Подробности — в публикации “Ъ” «Мусор перестанут валить в одну кучу».