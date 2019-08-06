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Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ   |  купить фото

К концу года в Екатеринбурге запустят пилотный проект по распознаванию лиц

Гендиректор «НПО автоматики им. Н.А. Семихатова» Андрей Мисюра анонсировал запуск в Екатеринбурге пилотного проекта по внедрению системы с функцией распознавания лиц. Это произошло в эфире радиостанции «Серебряный дождь». По его словам, разработку планируется запустить в микрораойне Академический в Екатеринбурге через три месяца. 

Ранее сообщалось, что на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге (прошла с 8 по 11 июля) УК «Академический» и НПО автоматики договорились о внедрении пилотной системы распознавания лиц и автомобилей в Академическом. По данным предприятия, более 3,5 тыс. камер микрорайона ведут постоянное наблюдение, однако с мониторингом этого потока лучше справится интеллектуальная система, а не человек.

Подробнее об уральских соглашениях о развитии цифровой инфраструктуры — в материале «Урал "умнеет" на словах»

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