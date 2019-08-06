Избирком Петербурга отменил 431 отказ в регистрации кандидатам в муниципалы

Петербургский избирком отменил 431 отказ в регистрации кандидатов в муниципальные депутаты. Как сообщает ТАСС, 115 кандидатов были зарегистрированы. Документы 316 кандидатов вновь рассмотрят комиссии избирательных комиссий муниципальных округов.

За период с начала кампании горизбирком рассмотрел 649 жалоб , поступивших от кандидатов в муниципалы.

Напомним, что петербургские муниципальные избиркомы разработали новую схему для недопуска независимых кандидатов на выборы. После того как горизбирком отправляет их незаконные отказы в регистрации на пересмотр, они снова отказывают, а потом отменяют собственные решения и регистрируют кандидатов.