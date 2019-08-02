Рабочие приступили к восстановлению размытого участка трассы Джубга - Сочи

Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

Дорожные рабочие начали работы по восстановлению насыпи на пострадавшем от паводка и оползня участке Обхода Сочи трассы А-147 Джубга – граница с Республикой Абхазией. Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, обрушение части дорожного полотна на части федеральной автодороги в Сочи произошло 25 июля около 17:30 в результате паводка и сошедших в русло реки Псахе оползневых масс.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье», за последние двое суток с места ЧС было вывезено более 70 самосвалов грунта (около 1 тыс. куб. м). Для дополнительной стабилизации подпорных стен насыпи с применением технологии алмазного бурения устроено 95% отверстий для установки анкеров типа «Титан». Полностью было демонтировано поврежденное дорожное покрытие. Запланированы работы по бетонированию оставшихся промоин, доступ к которым стал возможен после демонтажа и извлечения обломков дорожной одежды.

С момента разрушения трассы было закрыто движения на участке Обхода Сочи. Уточняется, что пострадавших в ЧС нет.

Дмитрий Михеенко