Площадку для космических пусков на полигоне в Астраханской области ликвидируют в 2020 году

Единственную площадку для космических пусков на полигоне Капустин Яр в Астраханской области ликвидируют в конце 2020 года. Этим займется НПО машиностроения по контракту с «Роскосмосом». Стоимость работ достигает порядка 187 млн руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие материалы.

Планируется, что к декабрю 2020 года на полигоне утилизируют оборудование и ликвидируют сооружения ракетно-космического комплекса «Восход», которые использовались для пусков ракет-носителей «Космос-3М» и К65М-Р. Территории, на которых располагались эти объекты, будут рекультивированы.

Капустин Яр принадлежит Минбороны. Полигон был создан еще в 1946 году. На нем проводятся испытания оборонительных и наступательных систем вооружения. С 1961 по 2008 год с Капустина Яра осуществили 101 космический пуск ракет с 106 космическими аппаратами.