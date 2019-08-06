Два человека погибли в ДТП большегруза и «восьмерки» возле Тамани

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Смертельная авария произошла вчера, 5 августа, около 19:00 на 7 км трассы Тамань – Веселовка. По версии ГУ МВД по Краснодарскому краю, 31-летний водитель большегруза, совершая маневр, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2108.

В результате ДТП 25-летний водитель и 45-летний пассажир отечественного авто погибли, еще четыре пассажира с легковушки были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В настоящий момент по факту аварии сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, 4 августа произошла авария на трассе в районе Горячего Ключа. Столкнулись микроавтобус Volkswagen и легковой автомобиль Kia Rio. В больницы для проведения обследования были доставлены водитель и четыре пассажира легкового автомобиля, а также три пассажира микроавтобуса.