Восемь человек пострадали в ДТП на трассе возле Горячего Ключа

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Авария с пострадавшими произошла вчера, 4 августа, на трассе в районе Горячего Ключа. Столкнулись микроавтобус Volkswagen и легковой автомобиль Kia Rio.

Как сообщили в ГУ МВД по краю, по предварительным данным, ДТП произошло в районе 39-го километра автодороги «Кубанская – Саратовская» около 12:00. За рулем Kia Rio находилась 31-летняя женщина, за рулем Volkswagen – 36-летний житель Апшеронска. Точные обстоятельства аварии в настоящее время устанавливаются.

В результате аварии в больницы для проведения обследования доставлены водитель и четыре пассажира легкового автомобиля, а также три пассажира микроавтобуса. По факту ДТП в полиции проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося. Автобус не является рейсовым и маршрутным транспортным средством.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в минувшую пятницу, 2 августа, около трех часов ночи на федеральной трассе А-146 «Краснодар – Верхнебаканский» в Северском районе водитель автомобиля Chevrolet Lacetti выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2110 и Renault Logan. На месте от полученных травм скончались 56-летний водитель и 44-летняя пассажирка ВАЗа. Девятилетний пассажир отечественного автомобиля был госпитализирован в больницу. С места аварии в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести были доставлены 45-летний водитель и семилетний пассажир Chevrolet, а также 40-летний водитель Renault и два его пассажира 19-ти и 40 лет.

Василий Хитрых