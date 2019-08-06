Российские пятиборцы проведут работу над прошлогодними ошибками

Отборочный к Олимпийским играм 2020 года в Токио чемпионат Европы по современному пятиборью стартует сегодня в британском городе Бат, где провально выступившие на прошлогоднем аналогичном турнире в Венгрии россияне намерены бороться за призовые места во всех пяти видах программы. Наиболее успешно показавшие себя здесь участники личных соревнований смогут завоевать не только медали, но и олимпийские лицензии.

Программу чемпионата Европы по современному пятиборью в Бате откроют сегодня состязания команд в смешанной эстафете. Завтра здесь пройдут классические мужская и женская эстафеты, 10 августа награды в личных соревнованиях разыграют мужчины, а в заключительный день чемпионата призеры определятся среди женщин. Главный тренер сборной России Андрей Моисеев, двукратный олимпийский чемпион, побеждавший на Играх 2004 в Афинах и 2008 года в Пекине, убежден, что для общей победы в пятиборье спортсмену необходимо выигрывать как минимум в двух дисциплинах. Кроме того, важно держать свой уровень и в остальных видах, ни в коем случае не опускаясь ниже.

Учитывая более чем скромный результат российской сборной на прошлогоднем чемпионате в Секешфехерваре (Венгрия), где единственную бронзовую награду завоевали Екатерина Хураськина в паре со Светланой Лебедевой в эстафете, специалист на этот раз поставил задачу перед своими подопечными бороться за призовые места во всех пяти видах программы. Ведь, по его словам, результаты пятиборцев, достигнутые в Великобритании, станут решающим фактором как в получении ими олимпийских лицензий, так и при формировании состава на чемпионат мира, который 2-8 сентября состоится в Будапеште. К слову, в сентябре же в московском районе Северный откроется уникальный центр, который объединит под одной крышей конноспортивный манеж, бассейн и стрелковый тир. Он станет первым в России местом, где соревнования по всем видам пятиборья можно будет проводить под одной крышей и где будущие олимпийцы сумеют полноценно подготовиться к Играм 2020 года в Токио.

В индивидуальных соревнованиях нынешнего чемпионата Европы Россию представят олимпийский чемпион Александр Лесун, Александр Лифанов, Сергей Баранов, Кирилл Беляков, Ульяна Баташова, Гульназ Губайдуллина, Анна Буряк и победительница чемпионата мира среди юниоров Аделина Ибатуллина. В женской эстафете выступят Екатерина Хураськина и Анастасия Петрова, в мужской — Данил Калимуллин и Егор Пучкаревский, в смешанной — Людмила Тебекина и Вячеслав Бардышев.

На Олимпийских Играх, напомним, пятиборцы соревнуются в двух видах программы — мужских и женских личных соревнованиях, в которых стартуют по 36 участников, при этом от страны могут выступить по два спортсмена и спортсменки. А вот количество лицензий, которые могут завоевать в предолимпийский период представители одной национальной федерации, не ограничено.

Вера Мухина