Почти 30 новых ФАПов строятся в районах Новосибирской области в рамках нацпроекта

До конца года в районах Новосибирской области планируется ввести в эксплуатацию около 30 новых фельдшерско-акушерских пунктов, строящихся в рамках национального проекта «Здравоохранение». ФАПы строятся и оснащаются в соответствии с современными требованиями и стандартами.



Фельдшерско-акушерские пункты будут обслуживать почти 13 тыс. жителей региона. Помимо строительства новых пунктов, в ряде ФАПов ведутся ремонтные работы, обновляется инфраструктура.

«Строительство новых ФАПов позволит решить одну из наших главных задач — увеличение доступности оказания медицинской помощи. Жители Новосибирской области смогут вовремя пройти профилактический осмотр, диспансеризацию, сделать инструментальные исследования — все эти меры позволят медицинским работникам более тщательно следить за здоровьем новосибирцев»,— отметил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Как сообщили в региональном минздраве, в июле этого года началось строительство ФАПов в таких населенных пунктах, как с. Северотатарское, с. Новотроицк, д. Белово, с. Лотошное, с. Сенчанка, с. Заречное, с. Новороссийское, д. Овчинниково, с. Новомошковское, с. Воробьево, п. Земледелец, с. Новоселово, с. Новобибеево, с. Булатово, с. Большеречье, п. Малый Тебис, п. Грибной, п. Воздвиженский, п. Озерное-Титово, д. Березовка.

Напомним, что в 2019 году в Новосибирской области открылись новые ФАПы в п. Октябрьский Мошковского района, с. Новая Кулында Чистоозерного района, д. Жеребцово Новосибирского района, д. Моховое Чановского района, д. Александровка Маслянинского района.

Кроме того, в Колыванском районе начал работать первый в регионе передвижной медицинский комплекс на базе тягача «КамАЗ», а в Куйбышевском, Барабинском, Кыштовском и Северном районах — мобильный ФАП на базе автобуса ПАЗ. Данные мобильные передвижные ФАПы позволят оказывать первичную медико-санитарную помощь в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах региона, где проживают менее 100 человек.

Всего на территории Новосибирской области действуют почти тысяча фельдшерско-акушерских пунктов. За последние два с половиной года введено в эксплуатацию около 40 новых ФАПов.