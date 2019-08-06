Более 32 тысяч новосибирских многодетных семей получили сертификат на областной семейный капитал

Уже почти 20 тыс. семей Новосибирской области воспользовались средствами областного семейного капитала: более 12,6 тыс. семей направили финансовые средства на улучшение жилищных условий и почти 6 тыс. — на приобретение автотранспорта. Меры соцподдержки новосибирским многодетным семьям оказываются правительством региона в рамках нацпроекта «Демография».
Среди других целей, на которые семьи Новосибирской области направляют средства областного семейного капитала, — приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для сельскохозяйственного производства, обучение, социальная адаптация и интеграция в общество ребенка-инвалида и формирование накопительной части трудовой пенсии.
Как сообщили в министерстве труда и социального развития Новосибирской области, всего более 32 тыс. многодетных семей региона получили сертификат на областной семейный капитал. Областной семейный капитал — региональная мера социальной поддержки многодетных семей. В текущем году данную меру поддержки проиндексировали — размер выплаты в 2019 году составляет 104 тыс. руб.
Для получения сертификата необходимо обращаться в центры социальной поддержки населения по месту жительства (или пребывания). Перечень необходимых документов для получения сертификата на областной семейный капитал размещен на сайте регионального министерства труда и социального развития. Консультацию специалиста можно получить по телефону горячей линии министерства 8-800-100-00-82.
Региональная мера социальной поддержки действует с января 2012 года. Распоряжаться средствами областного семейного капитала многодетные семьи начали с июля 2013 года. За период действия региональной меры поддержки более 1,7 млрд руб. направлено на данные цели.
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки многодетным семьям на территории Новосибирской области в рамках национального проекта «Демография» обеспечивает возможность улучшения жилищных условий, получения образования ребенком (детьми), социальной адаптации и интеграции в общество ребенка-инвалида (детей-инвалидов), формирования накопительной пенсии, приобретения автотранспорта, сельскохозяйственной техники, оборудования для сельскохозяйственного производства.