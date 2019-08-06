Мэр Ачинска просит жителей не возвращаться в опасную зону

В Ачинске продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации после пожара и серии взрывов на территории военного склада вблизи города. По данным администрации Ачинска, гражданам запрещено возвращаться в зону риска. В районах города, относящихся к опасной зоне, работают патрули полиции, Росгвардии и МЧС.

«Я убедительно прошу не рисковать. Сейчас мы наблюдаем самопроизвольный возврат людей в город, который предотвратить мы не можем, но предупредить обязаны! Лучше ушат грязи критики выслушать, чем потерять человека»,— сказал глава города Илай Ахметов. В администрации уточнили, что о возможности возвращения людей к местам их проживания будет «сообщено незамедлительно, как только будет гарантирована полная безопасность для ачинцев».

Напомним, вечером 5 августа под Ачинском на территории склада артиллерийских боеприпасов центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. По последним данным, в результате ЧП пострадали 12 человек.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Арсенал сдетонировал по всем направлениям»

Оксана Павлова