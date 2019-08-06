Число пострадавших после взрывов на арсенале под Ачинском выросло до 12

Количество пострадавших в результате пожара и серии взрывов на военных складах вблизи Ачинска в Красноярском крае увеличилось до 12 человек. Как сообщили «Интерфаксу» в краевом минздраве, шестеро мужчин с поражениями средней тяжести госпитализированы. По данным министерства, четыре человека находятся в Ачинской межрайонной больнице, двое пациентов направлены в Красноярск. Остальные шесть пострадавших после осмотра врачей направлены на амбулаторное лечение.

Напомним, серия взрывов на территории войсковой части под Ачинском продолжалась до глубокой ночи понедельника. На складах хранятся десятки тысяч крупнокалиберных снарядов и пороховых зарядов. Районные власти объявили режим чрезвычайной ситуации. К ночи 6 августа были эвакуированы около 2,6 тыс. человек из близлежащих населенных пунктов. Возглавивший оперативный штаб губернатор Красноярского края Александр Усс оценивал ситуацию как критическую, но «координируемую».

Подробнее — в публикации “Ъ” «Арсенал сдетонировал по всем направлениям»

Илья Николаев