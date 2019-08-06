Третья группа косаток из «китовой тюрьмы» доставлена к месту выпуска

Третья партия из трех косаток из «китовой тюрьмы» доставлена в Николаевский район Хабаровского края, где будет производиться выпуск. Об этом ТАСС сообщил руководитель филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Николай Колпаков.

«Вчера вечером косатки прибыли в Иннокентьевку, и сегодня в 7:30 утра (0:30 мск) специалисты планировали выехать к мысу Перовского, где выпускали косаток в прошлые разы»,— сказал он. «Думаю, они уже должны быть на месте»,— заявил господин Колпаков.

Косатки выпущены в Охотское море.

Напомним, 12 косаток и 90 белух были выловлены в Охотском море в 2018 году и с октября прошлого года находились в «китовой тюрьме» в Приморском крае. Предположительно млекопитающих готовили к продаже в океанариумы Китая. В апреле в Москве состоялся консилиум с участием российских экспертов, на котором присутствовал ученый-океанограф Жан-Мишель Кусто, заявивший, что научное сообщество не нашло противопоказаний для выпуска белух и косаток в естественную среду.

Первых косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили на волю в конце июня.

О том, как стало известно о «китовой тюрьме», читайте в материале “Ъ” «Свободу млекопитающим».