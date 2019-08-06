Генсек НАТО назвал причину присоединения Крыма к РФ

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг счел «незаконную аннексию Крыма» следствием конкурентной борьбы крупных государств. Об этом он объявил, выступая в Центре стратегических исследований при Университете Виктории в Веллингтоне, Новая Зеландия.

Перечисляя основные вызовы, с которыми сталкиваются НАТО и союзники, господин Столтенберг упомянул Крым, Северную Корею, Сирию и Южно-Китайское море. Ситуацию в этих географических точках генсек альянса назвал следствием усилившейся борьбы между крупными державами.

«Всего несколько дней назад мы видели пример того, как эта возросшая конкуренция великих держав подрывают основанный на правилах порядок, уважение к международным договорам и обязательствам»,— заявил Йенс Столтенберг, касаясь прекратившего существование Договора РСМД.

18 марта 2014 года Крым и Россия подписали договор о присоединении полуострова к РФ.