Германия ответила на обвинение МИД России во вмешательстве

МИД ФРГ после критики со стороны российского дипведомства немецкого вмешательства во внутренние дела заявил, что обсуждает с РФ ситуацию вокруг протестов в Москве. «Наша вчерашняя и сегодняшняя позиция были доведены до России, как вы, наверное, видели в высказываниях официального представителя МИД РФ, госпожи Захаровой, которая уже отреагировала на это»,— сказала на брифинге представитель ведомства Мария Адебар (цитата по «РИА Новости»).

«В этой связи мы, конечно, доведем это ясно по внутренним каналам в переговорах, которые там ведет наше посольство»,— сообщила она. По словам госпожи Адебар, публичные заявления МИДа и правительства ФРГ также «приняты к сведению».

Российский МИД был недоволен реакцией иностранных СМИ и посольств на московские акции протеста и заявил о вмешательстве Запада во внутреннюю политику России. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, посольство США в Москве заранее опубликовало маршрут несанкционированной акции, а немецкая Deutsche Welle и вовсе призывала присоединиться к протестам.

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